Gli rubano bici che i genitori gli avevano regalato per il diploma di terza media, ma la Polizia gliela ritrova.

Era andato dal barbiere con la sua bicicletta, ma quando è uscito non c’era più, era stata rubata. Per Alessandro, 13 anni, è stata un’amara sorpresa, non aveva più la sua adorata mountain bike, regalo per il suo diploma di terza media.

Il ragazzo ha avvisato subito la madre, che a sua volta ha denunciato il furto al commissariato di Cassino. Quando ormai Alessandro si stava rassegnando all’idea di aver perso per sempre la sua bici, è arrivata l’inaspettata telefonata della Polizia, che ha comunicato alla madre di averla ritrovata.

Per fare una sorpresa al suo bambino la donna lo ha accompagnato in Commissariato dove, insieme ai poliziotti, ad attenderlo c’era la sua bicicletta, che gli ha fatto tornare il sorriso.