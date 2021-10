Covid. Nel siracusano due giovani passeggiavano nonostante la positività. Denunciati dai carabinieri.

Due giovani , nonostante fossero positivi al Covid, erano lo stesso fuori e stavano tranquillamente passeggiando nonostante l’obbligo della quarantena obbligatoria domiciliare. Per questa ragione sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Augusta.

Per altro il Comune di Franconfote in provincia di Siracusa è al momento l’unico comune siciliano ancora in zona rossa. Sempre nello stesso Comune sono state elevate 14 sanzioni amministrative per l’inosservanza dell’obbligo di munirsi di “certificazione verde” e per il mancato uso delle mascherine.