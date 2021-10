Covid in Provincia. Undici nuovi casi nelle ultime ore. C’è anche un decesso.

In provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore si sono registrati complessivamente 11 casi di positività al SARS CoV-2. Si tratta di contagiati tutti in quarantena domiciliare.

Di questi 7 sono di Gela, 2 di Riesi, uno di Caltanissetta e uno di Niscemi. E’ ricoverato in degenza ordinaria anche un paziente di Riesi. E’ purtroppo deceduta una persona di Gela positivo al SARS CoV-2.

Sul fronte dei guariti, sono 5 in totale le guarigioni: 3 riguardano persone di San Cataldo e 2 di Gela. Complessivamente in provincia di Caltanissetta i casi di positività attualmente registrati sulla base dei dati Asp sono 233, di cui 215 in quarantena domiciliare; 17 ricoverati in degenza ordinaria e uno fuori provincia.