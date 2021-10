Ciclone Apollo verso la Sicilia, è “lockdown meteorologico”

A Catania non si potra’ passeggiare sul lungomare, a Gela tolgono i tappetini con cui i cittadini coprono i tombini per non sentire la puzza di fogna, a Ragusa come nel resto della Sicilia i volontari della Protezione civile sono in stato di preallarme. Tutti gli altri restano – si spera – a casa, in una sorta di lockdown meteorologico: il ciclone Apollo si sta formando al largo della Sicilia, e gia’ tra qualche ora comincera’ a soffiare vento e acqua sull’isola, tornando a flagellarla. Apollo portera’ venti forti, piogge intense ma durera’ meno. Lo ha spiegato Guido Guidi, tenente colonnello dell’Aeronautica militare fornendo all’AGI le ultime previsioni sull’arrivo del ciclone in Sicilia e in Calabria, atteso per le prossime ore. “Un minimo di pressione atmosferica si sta approfondendo in queste ore”, dice Guidi. Apollo “e’ ancora al largo ma si sta avvicinando alle coste della Sicilia sud-orientale. La previsione – continua – e’ che arrivi sulle coste della Sicilia, e poi possa riprendere a scendere verso sud: dunque con la parte piu’ intensa forse giungera’ a lambire il territorio nazionale, ma lo interessera’ direttamente con i venti e le piogge che accompagnano la parte periferica. Questo accadra’ gia’ da questa sera, da questa notte e per la giornata di domani”.