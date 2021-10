Caltanissetta, l’ufficio tributi comunicherà via mail pec: come inoltrare la domanda

L’Ufficio Tributi del Comune di Caltanissetta comunica che è stato predisposto un modulo per i contribuenti che vorranno ricevere gli avvisi e le comunicazioni al proprio indirizzo elettronico (email o pec).

Il documento, scaricabile (in formato pdf o word) deve essere indirizzata all’Ufficio Tributi e può essere inoltrata entro e non oltre il 31/12/2021.tramite una delle seguenti modalità:

per posta o consegnata brevi manu al Protocollo del Comune, corso Vittorio Emanuele n.89;

per posta o consegna brevi manu all’Ufficio Tributi, via Alcide de Gasperi n. 4;

per Pec all’indirizzo ufficio.tributi@pec.comune.caltanissetta.it;

per Email all’indirizzo ufficiotributi@comune.caltanissetta.it.

Tutte le email precedentemente fornite non saranno più tenute in considerazione, ma si riterranno valide solo quelle indicate con la compilazione del nuovo modulo.