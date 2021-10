Caltanissetta, Liceo Mignosi: due progetti per inclusione e socialità

Saranno avviati a breve, presso il liceo classico paritario Pietro Mignosi di Caltanissetta, di cui è coordinatrice delle attività didattico educative, la prof.ssa Luigia M. E. Perricone, due progetti finanziati nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018- PIANO 1053527- SOTTOAZIONE 10.2.2A -“Competenze di base” e sottoazione 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”.

Attraverso i due progetti l’istituto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa del liceo con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti.

Ognuno dei due progetti prevede due moduli della durata di 30 ore ciascuno.

Il progetto ” Includiamo e motiviamo”, relativo alla SOTTOAZIONE 10.1.1A- “Interventi per il successo scolastico degli studenti”, svilupperà un modulo di sport, con il quale si mira a favorire il miglioramento del livello di socializzazione degli alunni e un laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni in cui gli studenti, facendo uso di vari materiali, anche di riciclo, potranno sviluppare diverse abilità come la creatività, la comunicazione e il lavoro di gruppo.

Il progetto ” Apprendere per comprendere”, relativo alla SOTTOAZIONE 10.2.2A -“Competenze di base”, attraverso i due moduli potenzierà la competenza alfabetica funzionale e quella multilinguistica.

Il primo modulo, dal titolo ” Scrivere collaborando”, intende favorire lo studio della letteratura e dei classici attraverso un approccio trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale degli studenti. Particolare attenzione verrà posta alla scrittura in ambiente digitale, che consente la scrittura collaborativa e l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi.

Il secondo modulo, dal titolo ” Classica-mente”, mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con l’impiego delle tecnologie digitali, per sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche. L’attività prevede l’analisi in chiave multimediale di un tema presente in un testo classico, visto sia nell’ottica antica che in una ottica contemporanea e la successiva realizzazione di un prodotto digitale (blog, presentazione interattiva, video). Gli studenti realizzeranno anche un gioco interattivo (gamification) sulla lingua e sullo stile del testo classico con l’utilizzo di specifiche app per la creazione di cruciverba interattivi.