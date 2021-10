Caltanissetta: la “Colomba al Mascarpone” di Davide Pernaci alla finale del Gelato Festival World

Uno dei gelati più buoni d’Italia l’abbiamo proprio a Caltanissetta e lo prepara il pasticcere/gelataio Davide Pernaci.

A confermarlo non sono soltanto i clienti della pasticceria Stella che scelgono la fresca golosità ma una giuria di esperti selezionata dal Gelato festival World Masters.

Davide Pernaci, passo dopo passo, ha raggiunto la finale e il prossimo 14 ottobre salirà al Gelato Museum Carpigiani di Bologna per far assaggiare la sua “Colomba al Mascarpone”. La premiazione con l’ufficializzazione del nome del vincitore potrà essere seguita anche sulla pagina Facebook di Gelato Festival World Masters e sul canale Youtube di Carpigiani Gelato University.

In circa 4 anni gli oltre 2mila gelatieri italiani si sono ridotti a 16 e tra questi è presente il nisseno Davide Pernaci.

Ma qual è il segreto di questa delizia? Chi l’ha assaggiata sottolinea l’abbraccio tra l’aroma della colomba artigianale che incontra quella del mascarpone. Un perfetto equilibrio tra dolcezza e consistenza che delizia il palato.

La sfida è veramente agguerrita e tutti i gelatai vogliono tornare a casa con l’ambito premio e la gratificazione di aver creato “il miglior gelato d’Italia”. I migliori 4 gelatai continueranno la sfida confrontandosi con i “colleghi” di tutto il mondo.

Contro Davide Pernaci si sfiderà un altro siciliano, il messinese Riccardo Caruso del panificio pasticceria gelateria PanDolce di S. Stefano Briga (ME) con il gusto “Nocciolfresh” e poi: Matteo Grizi di Fortini La Gelateria di Albano Laziale (Roma) con il gusto “Meringa Illusion”, Lavinia Mannucci della gelateria Caminia di Firenze con il gusto “Al settimo gelo”, Gian Paolo Porrino della gelateria L’Arte del Dolce di Vittuone (MI) con il gusto “Asprobronte”, Renato Marchese della gelateria La Mandorla di San Lucido (CS) con il gusto “Mandorla”, Gabriele Scarponi della gelateria Ara Macao di Albisola Superiore (SV) con il gusto “Sandokan”, Vittorio Erniani della gelateria La Meridiana – Berlicheria d’autore di Ivrea (TO) con il gusto “Merenda Sinoira”, Francesco Sottilaro della Gelateria Boccaccio di Villa San Giovanni (RC) con il gusto “Fata Morgana”, Andrea Riva della gelateria GelArt di Sesto San Giovanni (MI) con il gusto “Ricotta, Carote e Mandorle”, Fabio Forghieri della Gelateria dei Principi di Correggio (RE) con il gusto “Oceano Indiano”, Elisabeth Stolz dell’Osteria Hubenbauer di Varna (BZ) con il gusto “Gioia verde”, Gianluca Marcianò della Gelateria Matteotti di Reggio Calabria con il gusto “Kalavrìa”, Gaia Mecocci della gelateria Dona Malina di Firenze con il gusto “Blend in Rum”, Marco Venturino della gelateria I Giardini di Marzo di Varazze (SV) con il gusto “Bocca di Rosa” e Rosario Nicodemo della gelateria Il Cannolo Siciliano 2 di Roma con il gusto “Calabria mia”.