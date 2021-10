Caltanissetta, Galilei ospita “In viaggio per l’Italia”. Collaborazione con Scuole di ottica in rete e Lions Club

Il Settore Ottico dell’Istituto Galileo Galilei di Caltanissetta ha ospitato una delle tappe del progetto “In Viaggio per l’Italia”.

Si tratta di un’iniziativa promossa da “Scuole di ottica in rete” per la consegna del materiale di consumo nel laboratorio di occhialeria per l’anno scolastico.

All’incontro, accolto dalla dirigente Loredana Schillaci, era presente il Presidente di Scuole di ottica in rete Rodolfo Baiocchi e il Consigliere dei Club Lions Raccolta Occhiali Usati Alberto Monge.

Il Club service nisseno da anni promuove e sostiene la “raccolta di occhiali usati” in modo da poter recuperare gli occhiali dismessi, ripulirli, sistemarli e poterli destinare a popolazioni disagiate nel mondo.

“Quest’anno – ha commentato la dirigente scolastica Schillaci – con la vostra generosa collaborazione, possiamo raggiungere persone con difficoltà nel nostro territorio e donare un nuovo look con degli occhiali speciali”.

I referenti di “Scuole di ottica in rete” hanno voluto sottolineare che l’iniziativa non si limita alla consegna di montature e lenti da essere utilizzate nei laboratori scolastici ma ha una finalità di carattere solidale molto importante realizzata in collaborazione con i Lions Club locali. Un punto di incontro i club service che grazie alle iniziative dei soci promuovono la raccolta, le scuole e i loro laboratori per il recupero degli strumenti e la rete nazionale.