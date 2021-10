Caltanissetta: azienda agricola Parrinello premiata all’Oscar Green Coldiretti

La Mandorla che si spalma dell’azienda agricola Parrinello di Caltanissetta è tra i progetti più interessanti presentati per la categoria “Campagna amica” alla notte degli Oscar Green della Coldiretti Sicilia.

Giovani, capaci di innovare il sistema produttivo aziendale in modo sostenibile, legati al territorio. Sono gli under 40 vincitori dell’oscar green, il concorso di Coldiretti Giovani Impresa, che quest’anno sono stati premiati in una location d’eccezione lo scorso 28 settembre: il Teatro Antico di Taormina.

38 anni passati tra gli alberi di mandole, Salvatore Parrinello da sempre è impegnato a far riscoprire una delle colture tipiche della Sicilia tanto da farne il centro del mondo. Alla luce della riscoperta del prodotto anche come snack e come colazione, l’imprenditore ha incrementato le piantagioni, sviluppando un sistema di trasformazione innovando la crema e modificando, incrementandolo, il quantitativo di mandorla contenuto, che è notevolmente superiore (più del doppio) alla media delle creme già presenti in commercio. Grazie ad una metodologia a freddo messa a punto per la sua produzione, è riuscito a mantenere intatte le proprietà organolettiche e nutrizionali non modificando nessuna delle componenti dell’olio di mandorla.