Caltanissetta. Armando Turturici propone “Giochi di Strada” per rivitalizzare gli spazi urbani e promuovere una sana attività motoria.

“Da mesi ormai seguo una vicenda molto interessante. A Termoli, in Molise, ha finalmente preso avvio una iniziativa unica: “giochi di strada”. Iniziativa volta a rivitalizzare gli spazi urbani all’insegna della socialità e della condivisione”.

Così Armando Turturici che ha spiegato il senso dell’iniziativa: “Si tratta di installazioni artistiche raffiguranti giochi di strada ormai quasi abbandonati (allego alcune foto delle installazioni create dal comune di Termoli per farci tutti quanti un’idea). L’iniziativa potrebbe essere riprodotta a Caltanissetta a costo quasi nullo, sia nelle varie ville comunali della città, sia in qualche zona che si vuol rivitalizzare (mi viene in mente la Provvidenza), con lo scopo di allontanare i bambini e i ragazzini dalle cattive abitudini del mondo moderno, quali tablet, cellulari e pc, e spingerli verso il sano divertimento di strada di un tempo, visto ormai come fuori moda e addirittura pericoloso”.

Secondo Turturici: “Tra i tanti vantaggi di questi giochi ci sarebbe anche la promozione di una sana attività motoria e del gioco di squadra, quest’ultimo utilissimo per creare uno spirito empatico e di solidarietà. Inoltre, sarebbe anche un’ottima scusa per arricchire ancora di più la nostra città di colori sani e pieni di vita”.