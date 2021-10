Caltanissetta. All’azienda dell’Istituto “Di Rocco” due giorni dedicati da docenti e alunni al ciclo del vino.

CALTANISSETTA. La vendemmia in azienda come momento formativo, ma anche di concreta condivisione di un’esperienza pratica in grado di assommare al suo interno conoscenze, competenze e capacità mirate ad arricchire il bagaglio teorico e pratico degli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario “Di Rocco” di cui sono responsabili di sede Leopoldo Lo Maglio e Salvatore Miserendino.

C’è stato tutto questo nella due giorni dedicata alla vendemmia che s’è tenuta presso l’Azienda agricola di contrada Sabucina dell’IIS “Di Rocco” di cui è dirigente la prof. Giuseppina Terranova. Una due giorni interamente dedicata al ciclo del vino e che ha visto protagonisti gli alunni delle terze, quarte e quinte classi dell’Istituto Tecnico Agrario nel quale, per altro, unico Istituto in provincia di Caltanissetta, c’è l’articolazione vitivinicola.

Gli alunni, nel portare avanti il percorso di apprendimento con i docenti all’interno dell’Azienda agraria dell’Istituto in contrada Sabucina, hanno avuto modo, sotto la supervisione dei docenti Domenico Galletta, Giovanni Leo Tuppoduro, Antonio Cutrera, del docente di sostegno e dell’assistente tecnico Angelo Tumminelli, di sviluppare il percorso di conoscenza, competenza e capacità riferito al ciclo del vino a partire dalla vendemmia, proseguendo con la pesatura dell’uva, con la macinatura dei grappoli e la produzione del mosto il cui grado zuccherino è stato poi misurato direttamente in loco dagli alunni sotto la guida degli stessi docenti.

Per gli alunni un percorso di formazione ed apprendimento che li ha visti protagonisti in prima persona all’interno dell’azienda agricola dell’Istituto nella quale hanno potuto apprezzare da vicino la stretta sinergia tra teoria e pratica che caratterizza da sempre il percorso di studi che si svolge al suo interno.