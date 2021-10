Beni immobili del clan Casamonica saranno dati in uso all’Arma dei Carabinieri.

E’ proprio il caso di dire che con l’Arma dei Carabinieri la legalità è sempre di casa. A Roma un complesso residenziale di circa 3.000 mq, riconducibile al clan dei Casamonica, è stato sgomberato al termine di un’attività coordinata dalla Prefettura di Roma, alla presenza di personale dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Entrati in possesso dell’Agenzia del Demanio, i beni immobili saranno dati in uso all’Arma dei Carabinieri. I Carabinieri presenti allo sgombero delle due villette unifamiliari e una villetta bifamiliare hanno comunque anche attivato i servizi sociali per alcune persone che al momento occupavano senza titolo i locali.