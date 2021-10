All’aeroporto di Catania due passeggeri indagati in stato di libertà dalla Polizia di Frontiera.

Continuano i numerosi e rafforzati controlli, effettuati da personale appartenente alla Polizia di Frontiera e dal personale GPG SAC dell’aeroporto di Catania, grazie ai quali due passeggeri sono stati indagati in stato di libertà per due distinte violazioni penali.

A un passeggero 65nne di nazionalità tedesca in partenza per Monaco è stato contestato il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, poiché, sottoposto ai controlli di sicurezza sulla persona e sui bagagli, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico del genere vietato, della lunghezza complessiva di cm. 23, celato all’interno del proprio bagaglio.

A un secondo passeggero di 22 anni in partenza per Torino, è stata contestata la detenzione abusiva di armi, perché è stato trovato in possesso di una cartuccia inesplosa di arma corta.