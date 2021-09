Tenta rapina con fucile giocattolo: arrestato dai Carabinieri.

Tenta una rapina brandendo un fucile giocattolo. E’ accaduto a Polistena in provincia di Reggio Calabria dove un giovane di 25 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Taurianova. L’uomo aveva preparato tutto nei minimi dettagli per compiere una rapina in pieno giorno: dal passamontagna con occhiali, al vestito di ricambio da indossare durante la fuga, all’adattamento di un fucile giocattolo per renderlo più realistico.

L’uomo, tuttavia, inseguito e raggiunto dai Carabinieri, ha subito lasciato cadere a terra l’arma, una fedele riproduzione priva del consueto tappo rosso, ed è stato condotto presso la casa circondariale di Palmi, mentre l’intero incasso appena rapinato è stato restituito ai proprietari dell’esercizio commerciale