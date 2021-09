Tariffe idriche. Il candidato sindaco avv. Comparato: “Bene l’intervento dell’Ati; ora procedere subito al rimborso ai cittadini”.

“Già all’indomani della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che confermava la sentenza del TAR, in qualità di legale del Movimento Consumatori, avevo chiesto a gran voce l’adeguamento e il rimborso ai cittadini per le tariffe idriche dichiarate illegittime dalla Magistratura.

Sono tornato sulla vicenda oltre un mese fa, evidenziando ancora una volta la necessità di procedere ai rimborsi e di lavorare per far sì che ai cittadini venga applicata una tariffa equa e commisurata al servizio fornito. Bene, adesso, anche l’intervento dell’Assemblea territoriale idrica di Caltanissetta che dà seguito a quanto sosteniamo da mesi, cioè chiedere a Caltaqua che a sua volta chieda a Siciliacqua la restituzione delle somme in più pagate”.

Lo ha dichiarato il candidato sindaco del M5S e PD a San Cataldo, l’Avv. Gioacchino Comparato che ha infine ribadito: “Pertanto, la prossima amministrazione sancataldese dovrà fornire il proprio contributo all’interno dell’ATI per determinare correttamente la nuova tariffa da applicare ai cittadini”.