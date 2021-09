SOMMATINO. Un nuovo caso di positività al Covid si registra in queste ultime ore a Sommatino. Qui è ancora grande la commozione per la scomparsa di una persona anziana per Covid, la quinta nella comunità sommatinese.

Il dato è stato reso noto dal sindaco Elisa Carbone per il tramite dell’Asp di Caltanissetta. Il numero dei pazienti positivi nel Comune di Sommatino è pertanto salito a 5.