Sicilia, vaccinati anti Covid a Scuola: l’11,31% ancora completamente scoperto

Sono ancora 103.891 le unita’ di personale scolastico (il 6,74% del totale) in attesa di prima dose o di dose unica del vaccino anti Covid: sette giorni fa erano 117.153, il 7,90%. E’ quanto emerge dal report settimanale del commissario straordinario all’emergenza sanitaria.

Notevoli le differenze a livello regionale: e’ ancora completamente ‘scoperto’ il 29,30% del personale scolastico in Calabria, il 21,9% nella Provincia autonoma di Bolzano, il 18,05% nella Provincia autonoma di Trento, il 16,61% in Valle d’Aosta, il 13,55% in Piemonte, l’11,31% in Sicilia.

I dati di Bolzano, specifica il report, sono “in corso di verifica”. L’88,44% del personale scolastico ha completato il ciclo vaccinale, mentre al 93,16% e’ stata somministrata la prima dose o la dose unica.