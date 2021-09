Sicilia, Meteo: weekend di grande caldo, poi perturbazione con temporali

L’ormai imminente fine settimana vedra’ ancora una volta l’Italia spaccata in due sul fronte meteorologico: da una parte l’anticiclone africano e dall’altra le perturbazioni atlantiche. Secondo il sito www.iLMeteo.it sabato 25 settembre sara’ una giornata in gran parte stabile e soleggiata su tutte le regioni. Le temperature risentiranno della presenza dell’anticiclone sub-tropicale, in Sardegna si toccheranno ancora una volta i 36 C, al Centro la colonnina di mercurio arrivera’ fino a 28-29 C mentre al Sud 31-33 C saranno ancora possibili in molte citta’.

Nel frattempo dall’oceano Atlantico arrivera’ una forte perturbazione carica di temporali, che gia’ nel corso delle ore serali dara’ i suoi primi effetti al Nordovest con rovesci soprattutto in Piemonte. Sara’ nella giornata di domenica che il fronte perturbato sfondera’ sulle regioni settentrionali a suon di temporali, locali grandinate e possibili nubifragi. Con il passare delle ore i rovesci temporaleschi dal Nordovest si porteranno velocemente verso il Nordest e si estenderanno pure alla Toscana e localmente a Umbria e Marche. Sul resto d’Italia invece continuera’ il caldo estivo con un ulteriore incremento delle temperature massime.

Nel dettaglio:

venerdi’ 24.

Al nord: bel tempo. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: piu’ nubi in Sicilia, sereno altrove. Sabato 25. Al nord: verso sera peggiora al Nordovest.

Al centro: nubi in aumento, ma in prevalenza soleggiato. Al sud: sole prevalente e caldo.

Domenica 26. Al Nord, forti temporali su tutte le regioni. Al Centro: instabile sulla Toscana. Al Sud: bel tempo prevalente.