Scuola, Bianchi: “insegnanti abbiano il coraggio di educare le nuove generazioni e andare oltre”

“La scuola è il vero terreno su cui si gioca la partita dei prossimi anni. Non solo perché dobbiamo insegnare ai ragazzi, ma anche perché dobbiamo porci davanti a loro con coraggio di educare noi stessi; dobbiamo saper andare oltre”.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un video collegamento con il Festival nazionale dell’economia civile in corso a Firenze.

“Alla ricerca di senso vuol dire andare oltre: oltre la pandemia, oltre il concetto del ‘900, oltre le ineguaglianze, oltre il senso di smarrimento che abbiamo avuto tutti negli ultimi 20 anni, oltre l’individualismo e il populismo, ponendo la comunità delle persone al centro della crescita economica – ha aggiunto Bianchi – Fare della crescita lo sviluppo umano di cui tutti stiamo parlando: questo oggi diventa il terreno probante sul quale misurare le nostre capacità di partecipare alla vita civile”.

Elena Granata, vicepresidente della Scuola di Economia Civile, partecipando al panel “L’economia insegnata ai tempi della pandemia”, ha commentato: “Sono molto contenta della partecipazione del ministro Bianchi, perché serve rimettere al centro dei discorsi futuri e politici il tema della scuola.

Tutto nasce dall’istruzione e dalla scuola, quindi questo è un tema che si inserisce alla perfezione anche in un festival che tratta temi economici. Non possiamo avere imprese civili se non partiamo dall’educazione dei bambini e dei ragazzi, che si aspettano contenuti diversi rispetto a quelli che la scuola ha veicolato finora. Spero che questo festival faccia bene all’Italia e alle nuove generazioni, oltre ad essere davvero al passo con i tempi”.