San Cataldo. Orologi e profumi contraffatti: denunciato dai Carabinieri cinquantunenne campano.

SAN CATALDO. La Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo nel corso di un peculiare servizio dedicato alla repressione dei reati in genere e segnatamente al controllo del territorio, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un cinquantunenne originario della provincia di Napoli.

L’uomo è stato trovato in possesso di materiale palesemente contraffatto, costituito da diversi orologi e profumi custoditi all’interno della propria vettura per finalità di vendita al pubblico. Gli oggetti, che sono stati sottoposti a sequestro, riproducevano segni distintivi che inducevano in errore l’acquirente, imitando noti marchi.