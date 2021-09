San Cataldo. L’ex assessore Fabio Favata aderisce al progetto politico del candidato sindaco Claudio Vassallo.

SAN CATALDO. L’ex assessore e Vice Sindaco Arch. Fabio Favata sostiene il progetto politico del candidato sindaco Claudio Vassallo. In una nota ha spiegato le ragioni di questa sua adesione politica: “Ho avuto modo, negli anni passati, di apprezzare la figura del Dott. Claudio Vassallo, che si è sempre distinto per grande serietà personale e professionale, il suo operato durante gli anni in cui è stato Sindaco revisore del comune di San Cataldo e all’A.T.O. Cl1 ha certificato la enorme competenza in temi di contabilità pubblica, tale requisito ritengo sia necessario, stante l’enorme sofferenza economico contabile dell’Ente”.

Secondo Favata: “Il profilo politico di Claudio Vassallo è quello di un moderato, capace di aggregare forze politiche apparentemente diverse, capace di fare da collante ad una squadra, senza mai essere l’uomo solo al comando. Infatti la coalizione a suo sostegno si è aggregata sotto un “PATTO AMMINISTRATIVO” che mette al centro la città, bandendo le contrapposizioni che hanno fatto male a San Cataldo negli ultimi anni, operazione innovativa e ambiziosa al contempo”.

Favata ha poi rimarcato: “San Cataldo ha la necessità di avviare una nuova stagione politica che metta al centro i giovani che hanno deciso di rimanere nel territorio scommettendo su questo, a loro deve andare tutto il sostegno incondizionato da parte della nuova classe politica che andrà ad amministrare. Sotto il profilo amministrativo tanto occorre fare, ma sarà un lavoro lento e di prospettiva, che ha la necessità di una squadra competente e giovane. Bisogna partire dai bisogni primari della gente, incentivare il lavoro, l’unico vero volano che può permettere alla città di rivivere una nuova primavera, i cittadini sancataldesi devono sapere che al proprio fianco c’è un’amministrazione amica, in grado di schierarsi insieme a loro in ogni battaglia volta al bene della collettività”.

Infine Favata ha concluso: “Mi metto a disposizione della squadra tutta, cedendo a loro l’esperienza amministrativa che mi ha visto partecipe di una delle più belle stagioni politico/amministrative della nostra San Cataldo, consapevole che il gruppo a sostegno di Claudio Vassallo è formato da donne e uomini di alto profilo sociale, umano e politico. Infine mi rivolgo agli altri candidati a sindaco e al Consiglio Comunale, a loro il mio più sincero in bocca al lupo, con l’augurio di essere promotori, ognuno nei ruoli che la città riterrà di affidargli, della rinascita sancataldese, sia sotto il profilo politico, che sociale”.