San Cataldo. A Monreale Vincenzo Siracusa riconosciuto socio del Parlamento Internazionale Legalità.

SAN CATALDO. Prestigioso riconoscimento per Vincenzo Siracusa. Il presidente del Comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna ha partecipato a Monreale alla conclusione dei due giorni per il V convegno promosso dal “Parlamento Internazionale della Legalità” con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell’occasione ha ricevuto per mano del Parlamento Internazionale della Legalità in sinergia al centro Studi Formamentis, il riconoscimento di Socio culturale e di Benemerenza. Con la seguente motivazione: “Per aver portato a termine un cammino culturale a favore dei valori della vita, mettendo in risalto ogni talento che l’ha visto artefice e protagonista nel proporre strategie educative sul tema della legalità e cittadinanza attiva”.

Un’onorificenza che Vincenzo Siracusa ha inteso dedicare ai suoi collaboratori, così anche all’intero Quartiere Pizzo Carano Sant’Anna di San Cataldo che guida ormai da diversi anni e che, grazie alla sua infaticabile attività è diventato modello di cittadinanza attiva e democratica. “Essere tornato a Monreale, mi ha nuovamente unito alla figura del mio concittadino l’Arcivescovo Mons. Cataldo Naro. Desidero ringraziare il dott. Vincenzo Russo, per le parole di stima che ha voluto rivolgermi durante la cerimonia”.