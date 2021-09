Saluto del Sindaco Roberto Gambino agli alunni del “M. L. King” di Caltanissetta per l’apertura del nuovo anno scolastico

Il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico, ha porto i suoi saluti agli alunni, alle loro famiglie e al personale tutto dell’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta. Egli è stato accolto dalla preside dell’Istituto prof.ssa Rosa Cartella.

Una delegazione di bambini ha cantato l’inno d’Italia in anfiteatro, accompagnati da un gruppo docenti di strumento musicale. Il sindaco ha augurato all’assemblea un sereno anno scolastico, ha ricordato il rispetto delle regole per superare questo difficile periodo della pandemia, consigliando in particolare l’uso corretto delle mascherine.

La preside ha tenuto a sottolineare che la vicinanza del Sindaco della città per gli studenti è fondamentale, affinchè gli alunni diventino parte attiva del territorio, vissuto come cittadini consapevoli. Ha altresì affermato che nei vari plessi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado si stanno tenendo attività di accoglienza coinvolgenti, divertenti e didatticamente interessanti utili a creare un ambiente positivo di apprendimento.

L’evento si è concluso con le foto di rito e con l’entusiasmo dei bambini che inneggiavano al motto “Viva il Sindaco!”.