Pretendono visita al padre minacciando dottore della Guardia Medica con un’ascia: arrestati dai Carabinieri.

Un dottore in servizio presso la Guardia medica di Portopalo è stato aggredito assieme al padre da due fratelli di 32 e 22 anni. Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, i due avrebbero preteso che il loro padre fosse visitato immediatamente, e per essere quanto più…convincenti possibile, si sarebbero presentati armati con un’ascia.

Il medico in servizio, visto come si stavano evolvendo le cose, ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Tuttavia, prima dell’arrivo dei militari dell’arma nella Guardia medica, i due fratelli, ora agli arresti domiciliari, hanno sfondato la porta di ingresso della Guardia medica, messo a soqquadro parte dei locali e colpito sia il medico di guardia che il padre che, in quel momento, stava facendo compagnia al figlio. I due fratelli sono ora accusati di minacce, danneggiamento aggravato, lesioni personali e interruzione di servizio di pubblica utilità in concorso.