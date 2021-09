Nascondeva ovulo di eroina nella vagina: arrestata 31enne dai carabinieri all’aeroporto di Catania Fontanarossa.

I carabinieri della stazione aeroporto di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato una donna 31enne di Pozzallo, del ragusano, perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ma per i militari dell’Arma non è stato affatto facile individuare lo stupefacente.

La giovane infatti, per eludere i controlli, aveva nascosto un ovulo all’interno della vagina. Solo l’intuito dei militari è stato in grado di poter arrivare al necessario controllo. La donna è apparsa molto nervosa, e questo sicuramente l’ha tradita. La donna era diretta in una cittadina tedesca, era in possesso del “green pass” ma non sarebbe stata in regola per poter effettuare il viaggio per cui stava imbarcandosi.

I carabinieri in quel frangente hanno notato che la donna manifestava una certa tensione, per cui, con la collaborazione di una loro collega, hanno effettuato un più discreto ed accurato controllo della 31enne intuendo che nascondeva qualcosa.

La donna è stata condotta presso il pronto soccorso ginecologico dell’ospedale Garibaldi di Catania dove i medici hanno rinvenuto un ovulo contenente 16 grammi di eroina all’interno del suo organo sessuale, quantità di droga sufficiente per ricavare 79 singole dosi.