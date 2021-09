Mussomeli, conclusi gli appuntamenti mariani con la ricorrenza della festa patronale

MUSSOMELI – 15 settembre 2021. Ultimo giorno della ricorrenza patronale di Mussomeli: Maria SS. dei Miracoli. Messa delle ore 9 celebrata da Padre Francesco Mancuso. Assai ordinato l’afflusso dei fedeli alla Messa che hanno occupato i posti a sedere nel chiostro San Domenico: un ambiente pulito, accogliente, silenzioso, che non ha dato spazio alle distrazioni, adibito in questi giorni per le celebrazioni dei riti liturgici in onore di Maria SS. dei Miracoli. Una partecipazione mattutina, in una mite giornata settembrina, a cui hanno partecipato devoti delle diverse fasce di età. La giornata era iniziata con i 21 colpi a cannone come annuncio gioioso della festa ed è proseguita, nell’arco della giornata, con il suono dei tamburinari attraverso le vie del paese. Anche le luminarie attorno al santuario, nei giorni della festa, unitamente alla banda musicale, hanno fatto la loro parte in una cornice tutta mariana. La ricorrenza patronale mussomelese del 2021, ancorché contingentata nelle presenze per le note restrizioni per la pandemia in corso, è risultata essere un importante punto di riferimento per i tanti mussomelesi sparsi nel mondo che hanno potuto seguire, anche da lontano, le dirette sulla pagina FB del santuario, con le varie celebrazioni in onore di Maria SS. dei Miracoli.