Minaccia il suo ex di diffondere foto intime della loro relazione. Arrestata.

I carabinieri di Treviso hanno arrestato in flagranza una donna di 39 anni, residente in provincia di Vicenza, mentre si faceva consegnare l’ennesima somma di denaro da un coetaneo ricattato dietro la minaccia di diffondere fotografie intime che i due si erano scambiati nel corso di una relazione a distanza via web.

L’indagata, che ora si trova nel carcere femminile veneziano della Giudecca e gia’ nota per precedenti simili, e’ accusata di estorsione. Prima di decidere di rivolgersi ai carabinieri, la vittima aveva accettato di consegnare alla donna, in due momenti successivi, dapprima 3.000 e quindi 6.500 euro per evitare che diffondesse le immagini private negli ambienti frequentati dall’uomo.

Alla terza richiesta di denaro, però, il trevigiano si era rivolto ai militari, i quali sono intervenuti uscendo allo scoperto nel momento in cui avveniva il passaggio di una prima rata della somma pattuita. (ANSA).