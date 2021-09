Lions Club Caltanissetta dei Castelli organizza raccolta di fondi grazie a disponibilità del Teatro Stabile Nisseno.

Per il secondo anno consecutivo il Lions Club Caltanissetta dei Castelli, grazie alla straordinaria disponibilità del Teatro Stabile Nisseno, organizza una raccolta di fondi a favore della Lions Club International Foundation, la Fondazione Internazionale dell’Associazione dei Lions Clubs che è presente in ogni parte del mondo ove è necessario un aiuto alimentare, umanitario, sanitario e quant’altro.

Dopo l’esperienza di “Lu Mastru di li Mastri”, quest’anno andrà in scena la commedia comica “Un Palazzo di pazzi”, con la riduzione del testo di Giuseppe Speciale, la regia di Giovanni Speciale e la collaborazione artistica di Ilaria Giammusso.

Il Leo Club Caltanissetta dei Castelli darà la propria collaborazione. Sul palco del Parco Archeologico Palmintelli, all’interno della Rassegna “Al Parco sotto le stelle”, domenica 12 settembre 2021 – alle ore 21.00, saranno gli allievi adulti dei laboratori teatrali del Teatro Stabile Nisseno: Donatella Buscemi, Cristina Faraci, Agata Fragalà, Viviana Giugno, Luca Lombardo, Anna Polidoro, Giovanni Sillitti, Antonio Alberto Stella, Emanuela Trapani.

La prenotazione è obbligatoria in rispetto delle misure anti-Covid così come saranno adottate tutte le misure necessarie di prevenzione necessaria. Per info e prenotazioni: 3517888512 – 3383442590 – 3939493811. e-mail: teatrostabilenisseno@gmail.com oppure lionsclubclcastelli@virgilio.it