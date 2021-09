“La Dc cresce con i giovani: Marzia Sorce nuova responsabile donne Mussomeli.

Sarà Marzia Sorce la coordinatrice donne della nuova Democrazia Cristiana a Mussomeli.La giovane, studentessa al secondo anno di medicina ha dichiarato:“Ringrazio in primis l’On Cuffaro e insieme a lui tutti i membri della Dc.Mi imbatto in questa nuovo progetto con la consapevolezza e la convinzione che il ruolo della donna deve essere un pilastro portante per le generazioni future.Sono pronta in quest’opera di ricostruzione e affermazione di una Politica con sani e saldi principi, ma che dà spazio al nuovo e ai giovani.”