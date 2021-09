Italia, Abusava degli allievi del maneggio: pm chiede 11 anni

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto undici anni di carcere per il 50enne titolare di un maneggio del Casertano accusato di abusi sessuali su allievi minorenni di eta’ compresa tra i 10 e i 14 anni.

Il processo si sta tenendo con le forme del rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare Ivana Salvatore.

Nella fase di indagine si era tenuto anche un atto irripetibile come l’incidente probatorio, durante il quale l’accusato era stato messo di fronte alle cinque vittime (di sesso femminile e maschile), che avevano confermato di essere state molestate e sottoposte ad abusi ad opera del 50enne.

Altri elementi di prova a carico del titolare del maneggio, arrestato per questi fatti dai carabinieri nel dicembre 2020, sono stati trovati grazie alle analisi dei telefoni delle vittime e dell’istruttore.

Le indagini sono partite dalle denunce di alcuni genitori, i cui figli avevano raccontato delle attenzioni morbose riservate loro dall’istruttore, e delle battute a sfondo sessuale pronunciate dal 50enne. Le violenze sarebbero avvenute in luoghi appartati del maneggio. Gli ex allievi si sono costituiti parte civile nel processo (sono difesi dai legali Mariano Omarto, Mauro Iodice e Marianna Febbraio). La prossima udienza e’ prevista per il 7 ottobre.

Foto: archivio