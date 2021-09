Incidente sul lavoro: precipita in una scarpata mentre sta lavorando su un bobcat e muore sul colpo.

Incidente sul lavoro nel messinese. A perdere la vita è stato un operaio di 50 anni morto in un incidente in cantiere a Itala Superiore, nel Messinese. L’operaio stava lavorando con un bobcat per eseguire interventi per conto del Comune di Mongiuffi in provincia di Messina quando ha perso il controllo del mezzo precipitando in una scarpata e morendo sul colpo.

A recuperare il corpo senza vita, dopo diverse ore di lavoro, sono stati i Vigili del Fuoco di Messina. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118: l’uomo era già senza vita, quando i pompieri lo hanno individuato. Ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono in corso indagini da parte degli organi inquirenti.