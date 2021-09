In giro nonostante la positività al Covid. Denunciato giovane di 26 anni nel Ragusano.

Andarsene in giro nonostante la positività al Covid non è esattamente una cosa da fare. Eppure per un giovane di 26 anni di Modica in provincia di Ragusa è successo proprio questo. L’uomo, nonostante positivo al coronavirus e posto in isolamento sanitario, era in giro.

Sono stati i controlli della Polizia locale a far scattare la denuncia nei riguardi del ventiseienne in quanto non è stato trovato a casa nel corso dei controlli. Le motivazioni addotte dalla madre alla polizia locale non sono bastate ad evitargli la denuncia.