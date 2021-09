Evade dai domiciliari per non stare con la madre. Arrestato.

Non sempre il vecchio caro detto “la mamma è sempre la mamma” è valido per tutti. E’ il caso di una persona di 49 anni di Massa Carrara agli arresti domiciliari che s’è allontanato da casa per poter stare in carcere, lontano dalla madre.

L’uomo stava scontando ai domiciliari una condanna definitiva per rapina, estorsione e furto. Ai militari l’uomo, latino-americano, avrebbe dichiarato di “preferire” il carcere alla casa dei genitori dove stava scontando la pena, a causa del rapporto molto conflittuale con la madre.

Pertanto i carabinieri della stazione di Marina di Massa, d’intesa con il pubblico ministero, hanno dichiarato in arresto il 49 enne, che è stato rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma, in attesa del rito direttissimo.