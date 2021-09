Docente assente 769 giorni in 3 anni scolastici indagato dalla Guardia di Finanza poichè avrebbe svolto consulenze retribuite.

Un docente di 47enne, indagato per truffa ai danni dello Stato e certificazioni false, è stato segnalato alla Corte dei Conti per un danno erariale di 110mila euro. L’insegnante, secondo l’accusa, è mancato da scuola 769 giorni in tre anni. Il docente è stato in servizio dal 2016 al 2019 all’istituto tecnico industriale Kennedy di Pordenone. Dei 769 giorni complessivi di assenza, 310 erano congedi parentali e 459 giustificati da certificati di malattia firmati da un medico di base.

Il docente, indagato per truffa ai danni dello Stato, abita in provincia di Agrigento e le sue assenze sono risultate illegittime poiché, dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, è emerso come nei periodi in cui risultava assente per malattia o per necessità di fruire di congedi parentali, lo stesso svolgeva attività lavorative retribuite (principalmente consulenze aziendali) a favore di società private e di Enti pubblici, addirittura anche in una società del Ministero Ambiente.