Dispute in ambito sanitario Provinciale. Catania:” meglio concentrarsi alla soluzione delle criticità piuttosto che lasciarsi andare a scaramucce”

MUSSOMELI – Dal sindaco Catania riceviamo e pubblichiamo: “Leggo con grande stupore ed imbarazzo le repliche e controrepliche relative alle dispute in ambito sanitario provinciale.

Penso che sarebbe più opportuno ed utile nei confronti dei nostri concittadini concentrarsi maggiormente per la risoluzione delle criticità che, indubbiamente, sono presenti piuttosto che lasciarsi andare a scaramucce che hanno il solo sapore di affermare le proprie personali posizioni di potere. Voglio ricordare a tutti che nelle settimane scorse è stata indetta e si è tenuta una conferenza dei sindaci, da me richiesta, nella quale sono state messe in evidenza alcune delle criticità della sanità locale e provinciale che necessitano di avere risoluzione. Dunque, chiedo a tutti maggiore attenzione ai contenuti e a questi temi, piuttosto che ai temi che hanno un sapore autoreferenziale e che nulla hanno a che fare con le esigenze concrete dei nostri concittadini”.