Deceduta al Sant’Elia la donna coinvolta assieme al marito in un incidente stradale sulla SS 626.

CALTANISSETTA. E’ morta stamani nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta Francesca Catalano, 73 anni, coinvolta ieri in un gravissimo incidente stradale. I sanitari hanno fatto di tutto per strappare alla morte l’anziana che, tuttavia, non ce l’ha fatta.

Francesca Catalano era a bordo dell’auto condotta dal marito, 75 anni, anche lui ricoverato al Sant’Elia in prognosi riservata. L’incidente, sul quale sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti, è avvenuto sulla Ss 626 all’altezza dello svincolo di Gela.

La donna era stata trasportata in Elisoccorso al Sant’Elia, ma purtroppo non è stato possibile salvarle la vita.