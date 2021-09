Covid. Ragazza positiva esce lo stesso di casa. Ritrovata dalla Polizia in auto con due amici: denunciata.

Anziché stare a casa in quarantena domiciliare obbligatoria in quanto risultata positiva al Covid 19, una ragazza di 17 ha preferito uscire di casa per starsene in macchina con due suoi amici. E’ accaduto a Siracusa.

Per questa ragione la Polizia ha denunciato una ragazza minorenne per violazione delle norme sanitarie. Contestualmente, i due amici della ragazza che erano con lei in auto dovranno sottoporsi all’esame del tampone molecolare per verificare se siano stati contagiati o meno dalla loro amica.