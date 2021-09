Covid. Più di quattro persone ai tavoli: Carabinieri dispongono chiusura di due “Street food”.

Seduti in più di quattro persone nello stesso tavolo di Street Food. E così sono scattate le previste sanzioni.

E’ accaduto a Misterbianco, in provincia di Catania dove i Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, coadiuvati da quelli del XII° Reggimento “Sicilia” e del N.A.S. di Catania, nell’ambito delle attività di controllo straordinario del territorio finalizzate a garantire il rispetto della normativa anticovid-19, hanno disposto la chiusura per 5 giorni di due attività di “street food” in quanto avevano consentito che ai tavoli sedessero oltre le quattro persone previste dalla zona gialla.

Infine, alle due attività è stata anche applicata la sanzione di 400 euro.