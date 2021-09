Covid, non hanno accettato di sottoporsi a quarantena obbligatoria: denunciati 21 migranti dalla Polizia.

Non hanno accettato di sottoporsi alla quarantena obbligatoria innescando disordini e proteste al porto di Augusta, in provincia di Siracusa. Per questa ragione sono scattate le denunce della Questura nei confronti di 21 migranti che dovevano essere imbarcati per effettuare la quarantena a bordo della nave Azzurra.

I migranti, facenti parte di un gruppo di 77, avevano protestato in modo violento per non sottoporsi alla quarantena. La polizia aveva cercato di riportare la calma, ma alla fine 21 di essi sono stati denunciati di danneggiamento aggravato, violenza privata aggravata, furto e resistenza a pubblico ufficiale aggravata.