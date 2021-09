Covid in Sicilia. Un solo caso di positività in provincia di Caltanissetta. In leggera risalita i contagiati.

Nelle ultime 24 ore s’è registrata una leggera risalita nel numero dei casi di positività al Covid in Sicilia. E’ quanto emerge dal report giornaliero del ministero della Salute a proposito della situazione epidemiologica nell’Isola. Sono 929 i casi di positività al Covid (con 20.336 tamponi processati) contro gli 877 del giorno precedente. Le vittime sono state 12, 17 in meno rispetto al giorno prima. In calo ricoveri (-14), stabili le terapie intensive (7 nelle ultime 24 ore contro le 6 del giorno precedente). Gli attuali positivi nell’Isola sono 27.189, di cui 26.263 in quarantena domiciliare obbligatoria e 926 ricoverati in ospedale.

La Sicilia, suo malgrado, continua ad essere la Regione in Italia in cui è più alto è il numero di persone positive. Per quanto concerne infine la distribuzione dei casi per provincia, quella di Catania è risultata la provincia con il più alto numero di contagi da Covid con 292. Seguono Siracusa con 158 casi, Palermo con 123, Messina con 118, Ragusa con 70, Trapani con 68, Enna con 50, Agrigento con 49 e infine Caltanissetta con un solo caso.