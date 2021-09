Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore toccata quota 1200 casi. Indice di positività al 6,6%.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati in totale 1.200 nuovi casi di positività al Covid.E’ questo il dato che emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute. I tamponi effettuati, invece, sono stati 18.260. L’indice di positività s’attesta nell’Isola al 6,6%.

La Sicilia si conferma purtroppo in testa tra le Regioni italiane in fatto di contagio, e anche nettamente. Basti pensare che la seconda regione con più alto numero di contagi è il Veneto con 645. Sono invece 22 le persone decedute e 1023 quelle guarite. Nelle ultime ore anche 6 ricoveri in più in malattie infettive e due terapie intensive in più.

Per quanto concerne la distribuzione dei casi per provincia, Catania è quella con il numero più alto di casi (327), seguita da Messina con 246, Palermo con 219, Trapani con 119, Siracusa con 99, Caltanissetta con 65, Ragusa con 55, Agrigento con 39 ed Enna con 31. I casi di positività sono 28.285, di cui 27.320 in quarantena domiciliare obbligatoria.