Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore stabile numero di positivi e indice positività.

Nelle ultime 24 ore sono stati 1.155 i nuovi casi di positività al Covid che si sono registrati in Sicilia. Il dato che è quello relativo al Report quotidiano fornito da parte del Ministero della Salute va riferito ad un numero di tamponi pari a 20.959. Pertanto, il tasso di positività si attesta al 5,3% contro il 5,1% del giorno precedente.

La Sicilia resta ancora al primo posto per numero di contagi a livello regionale in Italia. Le persone attualmente positive sono 28.300, mentre i decessi ammontano a 27 che portano il totale a 6.369. C’è comunque da precisare che, in base a quanto riferito dalla Regione Sicilia, 6 sono morti il 30 agosto, 5 il 29 agosto, 5 il 28 agosto e 3 il 27 agosto. Pertanto i decessi delle ultime 24 ore sono stati 8. Nelle ultime 24 ore in leggero aumento i ricoveri (+9), mentre calano le terapie intensive (-3).

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi di positività per provincia, Messina è quella in cui s’è registrato il maggior numero di casi (253); seguono Catania (253), Palermo (206), Trapani (153), Siracusa (140), Caltanissetta (55), Enna (54), Agrigento (52) e Ragusa (5).