Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore in calo la curva dei contagi. L’Isola ora terza Regione in Italia per numero di casi giornalieri.

E’ decisamente in calo la curva del contagio da Covid 19 in Sicilia. Ad attestaro sono i dati del report giornaliero del Ministero della Salute che indica come nelle ultime 24 ore i contagi nell’isola sono risultati 471 a fronte di 19.075 tamponi processati. Pertanto, l’indice di positività è sceso al 2,5%. Il calo dei contagi ha fatto si che, per la prima volta dopo diverse settimane, la Sicilia non sia la Regione con più casi di positività giornalieri. A precederla ora ci sono infatti sia la Lombardia che il Veneto.Al momento i positivi in Sicilia sono 23.616, ci cui 22.786 in quarantena domiciliare obbligatoria.

Se poi il dato odierno lo si raffronta con quello di una settimana fa, si può affermare, dati alla mano, che i casi hanno subito un dimezzamento. Calano i ricoveri (- 40) e le terapie intensive (-1). La distribuzione dei casi di positività nelle provincie siciliani presenta i seguenti dati: Catania con 125 casi, Palermo con 98, Siracusa con 72, Trapani con 71, Ragusa con 34, Caltanissetta con 30, Agrigento con 19, Enna con 17 e Messina con soli 5 casi.