Covid in Italia. Scende l’indice di positività all’1,5%. Sicilia ancora in testa per contagi a livello nazionale.

Scende ancora l’indice di positività all’1,5% in Italia. Infatti, se nelle ultime 24 ore, sulla base dei dati del report giornaliero del Ministero della Salute, i casi di positività accertati sono 4.720, decisamente più di quelli di ieri che erano stati 3.361, l’indice di positività è sceso dal 2,5% all’1,5% in quanto il numero dei tamponi processati (318.865) è stato il doppio di quello di ieri. Inoltre, rispetto ad una settimana fa, il numero dei contagi è sceso non poco considerato che erano stati 5.498.

Numeri stabili anche per ricoveri e terapie intensive. Per il resto, è ancora la Sicilia la Regione con più casi di positività (875). A seguire ci sono Veneto (+583), Lombardia (+510), Emilia Romagna (+396), Lazio (+354) e Campania (+311). In totale i casi di positività da quando è scoppiata la pandemia in Italia sono 4.579.502, di cui 4.316.077 guariti. 2.233 in meno (ieri -682), e sono 133.787 in tutto, di cui 128.917 in isolamento domiciliare.