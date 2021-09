Covid in Italia. Scende il numero dei positivi nelle ultime 24 ore. Indice contagio al 2,5%.

Appare in calo la curva del contagio in Italia. Nelle ultime 24 ore il report dei dati sul contagio riporta che nella Penisola si sono registrati 3.361, circa 600 in meno rispetto ad 8 giorni prima. Ciò a fronte di 134.393 processati per un tasso di positività che si attesta a 2,5%. Cinquantadue i decessi che portano il totale a 129.567 da quando è scoppiata la pandemia. In leggero calo le terapie intensive (-2), mentre sono in aumento i ricoveri (+12).

La regione con più casi nelle ultime 24 ore, sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute, resta ancora la Sicilia con 943 casi. A seguire Emilia Romagna con 513, la Toscana con 313 casi, il Lazio con 295. In Italia il numero di persone positive è al momento di 136.020, di cui 131.148 in quarantena domiciliare.