Covid in Italia. Scende ancora numero contagiati. Indice di positività ad 1,5%.

In Italia nelle ultime 24 ore s’è registrato un sostanziale calo in quella che è la curva del contagio. Sulla base dei dati contenuti nel report del Ministero della Salute, i nuovi casi accertati di positività sono stati 4.830, con un calo che, rispetto ad una settimana fa, è stato di circa il 16%. Considerato che i tamponi processati sono stati 317.666, l’indice di positività s’è attestato all’1,5%.

Stabili i decessi (73, uno in più rispetto alle 24 ore precedenti) che, da quando è scoppiata la pandemia hanno raggiunto in Italia quota 130.100. Calano i ricoveri (-35) e le terapie intensive (-37). Al momento i positivi sono 118.487 in tutta Italia, di cui 113.8919 in quarantena domiciliare obbligatoria.

Dopo settimane nelle quali la Sicilia era stata giornalmente prima per numero di casi, oggi la Regione con il maggior numero di contagi è stata la Lombardia con 628 casi, poi il Veneto con 525 casi. La Sicilia è risultata terza con 471 seguita da Toscana con 373 casi.