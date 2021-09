Covid in Italia. Numero dei contagi in calo. Calano ricoveri ordinari e terapie intensive.

Contagi in calo in Italia nelle ultime 24 ore. Sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute nel suo quotidiano report, il numero dei nuovi contagi in Italia è stato di 4.552 a fronte di 284.579 tamponi processati. Ieri invece i casi accertati di positività al Covid 19 erano stati 5.117 ma a fronte di 306.207 tamponi processati.

L’indice di positività comunque è sceso di poco attestandosi all’1,6% (ieri era all’1,7%). Stabile il numero dei decessi (66 rispetto ai 67 del giorno precedente). Da quando è scoppiata la pandemia, i morti per Covid in Italia sono stati complessivamente 130.233. Diminuiscono i ricoveri ordinari (-29) e in terapia intensiva (-6).

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.383.195. Gli attuali positivi sono in tutto 114.271. È la Sicilia ad avere il maggior numero di nuovi contagiati (602), seguono Toscana (494), Campania (477), Emilia-Romagna (473) e Veneto (463).