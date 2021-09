Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore salgono i positivi. Sicilia ancora prima Regione per numero di contagi.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 6.503 nuovi casi di positività al Covid 19. E’ quanto emerge dal report quotidiano che viene fornito dal Ministero della Salute. Un numero superiore di almeno mille unità rispetto a ieri quando i casi erano stati 5.498. Considerato che i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è stato di 303.717, è salito anche l’indice di positività passati dall’1,8% al 2,1%.

I decessi che si sono registrati sono stati 69, con un calo di 6 unità rispetto a ieri quando erano stati 75. Da quando è scoppiata la pandemia il numero complessivo di positivi al Covid nella Penisola è stato di 4.546.487, con 129.290 decessi, 4.280.619 guariti.

Le persone attualmente positive in Italia sono 136.578. Per il resto, nelle ultime 24 ore Sicilia ancora prima Regione in Italia per numero di contagi (1155), seguita da Veneto (691) e Lombardia (688).