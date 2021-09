Covid in Italia. In calo i contagi nelle ultime 24 ore. Scende l’indice di positività all’1,9%. In aumento i ricoveri.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 6.157, un numero in calo rispetto alle 24 ore precedenti quando i casi erano stati 6.735. E’ questo il dato che emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute. Dunque, negli ultimi giorni nella Penisola s’è registrato un calo nel numero dei casi di positività. I tamponi processati sono stati 331.350, 35mila più rispetto alle 24 ore precedenti. L’indice di positività nel frattempo è sceso all’1,9%.

Per quanto riguarda i decessi, sono stati 56, in leggero calo rispetto a ieri quando erano stati 58. In Italia le vittime del Covid da quando è scoppiata la pandemia sono 129.466. Infine, in aumento i ricoveri ordinari (+40), mentre restano quasi stabili le terapie intensive con un ricovero in più nelle ultime 24 ore. La Sicilia, anche nelle ultime 24 ore, si conferma prima Regione per numero di casi di positività in Italia (1200).