Covid in Italia. Contagiati in calo, in diminuzione ricoveri e terapie intensive.

Nelle ultime 24 ore si registrano in Italia 5.522 nuovi casi di positività al Covid. I dati sono quelli del report giornaliero del Ministero della Salute. Si tratta di numeri che indicano un calo rispetto alle 24 ore precedenti quando i casi di contagio erano stati 5923.

In calo anche i decessi, dal momento che dai 69 di ieri s’è passati ai 59 di oggi. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, i morti in totale in Italia sono 129.766.

A fronte di 5522 positivi si sono registrati 291.468 tamponi processati con un indice di positività passato dal 2% di ieri all’1,89% odierno. Cala di 5 unità il numero dei ricoveri (da 4235 a 4230) mentre cala di 6 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (da 564 a 558). In totale in Italia da quando è scoppiata la pandemia i guariti sono 4.331.257 i guariti, 129.918 gli attualmente positivi e 129.766 i morti.